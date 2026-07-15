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Medincell aligne son profil de dette avec la croissance attendue de ses revenus
information fournie par Boursorama CP 15/07/2026 à 17:45

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Extension de plus de trois ans de la maturité de la dette, désormais alignée sur la trajectoire de croissance attendue des revenus, portée par UZEDY®, déjà commercialisé aux États-Unis, et par l’olanzapine LAI, actuellement en cours d’examen réglementaire aux États-Unis et en Europe

28 millions d'euros de nouveaux financements bancaires non dilutifs obtenus auprès de grandes banques commerciales européennes

Remboursement anticipé de la moitié de la ligne de crédit de 40 millions d'euros accordée par la Banque Européenne d'Investissement (BEI), ainsi que des intérêts capitalisés associés, dont l'échéance était initialement prévue en décembre 2027

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