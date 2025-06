Medincell, Airbus, Pierre & Vacances... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a annoncé la tenue, ce jour, d'une réunion d'information destinée aux investisseurs et aux analystes. A cette occasion, le constructeur aéronautique annonce une nouvelle politique de dividende : il vise un taux de distribution de 30 à 50 %, contre de 30 à 40 % actuellement. L'entreprise a réaffirmé son engagement en faveur d'une croissance durable du dividende. Lors de cet événement, la direction discutera de la stratégie et des perspectives financières, tout en faisant le point sur les différentes activités du groupe (avions commerciaux, hélicoptères, défense et espace).

Crédit Agricole SA

Crédit Agricole SA a annoncé la nomination de Valérie Wanquet au poste de directrice des risques groupe à compter du 1er octobre 2025, sous la supervision de Jérôme Grivet, directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., et directrice générale adjointe de Crédit Agricole S.A. À ce titre, elle intègrera le Comité exécutif de la banque.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé avoir finalisé son investissement dans Mapal, en acquérant une participation majoritaire auprès de PSG Equity, aux côtés de l'équipe de direction et des salariés de l'entreprise. PSG Equity conserve une participation minoritaire. La société d'investissement accompagnera Jorge Lurueña, CEO de l'éditeur de logiciels de gestion opérationnelle à destination des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, et son équipe de direction dans la poursuite de leur stratégie de croissance internationale.

GL events

GL events a annoncé avec Trévise Participations être entré en négociations exclusives avec Fimalac en vue de l'acquisition des activités de gestion de salles, de billetterie et de production de spectacles opérées par Fimalac Entertainment. Le projet d'acquisition des activités de Fimalac Entertainment est structuré en deux volets. D'une part, GL events, à travers son pôle Venues, prévoit l'acquisition des activités de gestion des salles événementielles régionales ainsi que de la Salle Pleyel, emblématique lieu parisien de spectacles et de concerts.

Hunyvers

Hunyvers a publié des comptes semestriels décevants. Sur la période allant du 31 août 2024 au 29 février 2025, le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme a vu sa marge brute augmenter de 2 %, pour atteindre 10,2 millions d'euros. Parallèlement, le résultat d'exploitation s'est dégradé en passant de -0,9 à -1,9 million d'euros. Parallèlement, la perte nette a été multipliée par plus de deux en s'installant à 2,8 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 5,1 %, à 48,7 millions d'euros.

Legrand

Legrand a annoncé le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2033, par voie d'une offre au public destinée à des investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal jusqu'à 800 millions d'euros. Elle comprend un montant initial de 700 millions d'euros et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros.

Medincell

Medincell a bouclé son exercice 2024-2025 avec des résultats en amélioration. Le chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique a bondi de 181,43 %, pour atteindre 25,4 millions d'euros, notamment grâce aux excellentes performances enregistrées par Uzedy, un traitement par injection sous-cutanée mensuelle ou bimestrielle pour le traitement de la schizophrénie. Le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -20,94 à -10,762 millions d'euros, tandis que la perte nette s'est sensiblement réduite en passant de 25,038 à 18,438 millions d'euros.

Pierre et Vacances

Le conseil d'administration de Pierre et Vacances SA a décidé d'engager une revue des options stratégiques du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Après la fin et le succès du plan RéInvention, exécuté en avance sur le plan d'affaires ces trois dernières années, cette démarche a pour objectif d'explorer l'éventail des opportunités afin de valoriser pleinement le potentiel du groupe, et pourrait, le cas échéant, aboutir à des évolutions actionnariales. Le groupe a par ailleurs récemment annoncé pour l'exercice en cours un objectif d'Ebitda ajusté à plus de 180 millions d'euros.

Soitec

Le CEA-Leti et Soitec ont annoncé un partenariat stratégique visant à renforcer la cybersécurité des circuits intégrés grâce à l'utilisation de la technologie FD-SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator). " Cette collaboration vise à faire du FD-SOI une plateforme de référence pour l'électronique sécurisée, en tirant parti de sa résistance intrinsèque aux attaques physiques, et en l'amplifiant ", expliquent les deux partenaires.

TF1

TF1 et Netflix ont signé un partenariat de distribution permettant aux abonnés du service de streaming américain de regarder les chaînes du Groupe TF1 et les contenus à la demande de TF1+, directement sur Netflix. Les spectateurs pourront bénéficier de cette option en France à partir de l'été 2026 avec leur abonnement existant.

Vinci

Au mois de mai, le trafic sur les autoroutes gérées par Vinci a reculé de 3,3 %, avec un repli 3,7 % pour les véhicules légers et un repli de 0,8 % pour les poids lourds. Cette baisse est essentiellement due à des effets calendaires, notamment aux positionnements des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, en juin cette année, au lieu de mai en 2024. Depuis le début de l'année, le trafic sur les autoroutes a progressé de 1,2 %, avec une hausse de 1,3 % pour les véhicules légers et de 0,6 % pour les poids lourds.