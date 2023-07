MedinCell a reçu la dernière tranche de 10 M€ du prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI)



Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 31 juillet 2023 · 18h00 (CEST)



Le tirage de cette dernière tranche d’un prêt total de 40 millions d'euros signé avec la BEI en novembre 2022 était conditionné à l’approbation par la FDA américaine de UZEDY™, obtenue le 28 avril 2023.



« La Banque européenne d'investissement est un partenaire stratégique qui se tient à nos côtés depuis de nombreuses années », déclare Jaime Arango, directeur financier de MedinCell. « Notre trésorerie disponible nous permet d'avancer le développement de notre portefeuille et de nos activités de recherche et développement. En complément, nous allons maintenant percevoir des royalties sur les ventes de UZEDY. Celles-ci pourraient couvrir nos dépenses opérationnelles dès 2025. »



En parallèle de l’encaissement de cette tranche de 10 millions d’euros et conformément aux termes de l’accord de crédit, MedinCell a émis 313 607 bons de souscription d’actions (BSA) au profit de la BEI.

Les détails de l’accord de financement avec la BEI sont disponibles dans le communiqué de presse du 23 novembre 2022 et le document d'enregistrement universel publié le 31 juillet 2023.