MedinCell : 26,8 millions d'euros de trésorerie, visibilité sur douze mois

(AOF) - Au 30 septembre 2023, MedinCell disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 26,8 millions d'euros dont 15,0 millions d'euros d’actifs financiers courants non risqués, comparé aux 6,5 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31 mars 2023. La biotech spécialiste des médicaments injectables à action prolongée se voit « pleinement en mesure de respecter les engagements financiers pris contractuellement vis-à-vis de la BEI dans les douze prochains mois quant au niveau de trésorerie prévisionnelle ».

Elle précise que cet horizon de temps "pourrait considérablement augmenter avec la signature de nouveaux accords de licence actuellement en discussion".

" L'encaissement de revenus commerciaux va transformer durablement MedinCell, d'autant que les premières tendances de prescriptions de Uzedy, tout comme les retours des professionnels et des patients, sont très prometteurs ", déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. " Autre bonne nouvelle, les revenus provenant de Uzedy devraient rapidement être complétés par ceux de mdc-TJK, dont les résultats de phase 3 sont désormais attendus dès 2024 ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.