Medidata (Dassault Systèmes) élargit son partenariat avec Sanofi
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 13:57

Medidata, marque de Dassault Systèmes spécialisée dans les solutions numériques pour les sciences de la vie, annonce l'élargissement de son partenariat avec Sanofi pour 'accélérer le développement de nouvelles thérapies et améliorer le parcours patient'.

Ce nouvel accord s'appuie sur les Medidata Experiences qui 'répondent à la fragmentation des outils utilisés dans le secteur des sciences de la vie grâce à des solutions intégrées et enrichies par l'IA couvrant l'ensemble des flux cliniques'.

'En combinant ces expériences avec l'expertise pharmaceutique de Sanofi, la collaboration vise à accélérer et fiabiliser le développement de traitements toujours plus précis et efficaces', affirme le groupe de logiciels.

Dans le cadre de ce nouvel accord global, Sanofi bénéficiera de l'expertise de Medidata en matière d'essais cliniques décentralisés, ainsi que d'un accompagnement stratégique et opérationnel complet, afin d'optimiser davantage ses processus de recherche.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
24,8000 EUR Euronext Paris -2,40%
