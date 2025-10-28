Medidata (Dassault Systèmes) élargit son partenariat avec Sanofi
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 13:57
Ce nouvel accord s'appuie sur les Medidata Experiences qui 'répondent à la fragmentation des outils utilisés dans le secteur des sciences de la vie grâce à des solutions intégrées et enrichies par l'IA couvrant l'ensemble des flux cliniques'.
'En combinant ces expériences avec l'expertise pharmaceutique de Sanofi, la collaboration vise à accélérer et fiabiliser le développement de traitements toujours plus précis et efficaces', affirme le groupe de logiciels.
Dans le cadre de ce nouvel accord global, Sanofi bénéficiera de l'expertise de Medidata en matière d'essais cliniques décentralisés, ainsi que d'un accompagnement stratégique et opérationnel complet, afin d'optimiser davantage ses processus de recherche.
Valeurs associées
|24,8000 EUR
|Euronext Paris
|-2,40%
