MEDICREA : MEDICREA lève 8,5 millions d'euros par Placement Privé

MEDICREA lève 8,5 millions d'euros par Placement Privé

Prix de souscription unitaire : 3,51 euros par action

Augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription correspondant à une levée de fonds d'un montant total de 8.500.002 euros

Lyon et New York, le 23 janvier 2020 -- Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD(TM) ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce une augmentation de capital d'un montant de 8,5 millions d'euros par placement privé.

Cette levée de fonds porte sur un total de 2.421.653 actions, d'une valeur nominale unitaire de 0,16 euro, émises au prix unitaire de 3,51 euros (prime d'émission incluse), soit un montant total de 8.500.002,03 euros.

Cette augmentation de capital est destinée principalement à assurer les besoins en financement de la Société en marge des discussions qu'elle mène actuellement avec des acteurs américains leaders mondiaux du secteur de la colonne vertébrale en vue de conclure des accords stratégiques. Le produit de l'émission, associé aux liquidités dont la Société dispose à la date de l'opération, devrait lui conférer les moyens nécessaires pour financer son activité sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Principales caractéristiques de l'augmentation de capital

Prix de souscription

Les actions ont été souscrites à un prix de 3,51 euros, pour un cours de référence de l'action calculé par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 10 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de souscription le 23 janvier 2020 et sans décote.

Le règlement-livraison des actions devrait intervenir (sous réserve des conditions de marché usuelles) le 28 janvier 2020.

Nombre de titres émis et pourcentage de dilution résultant de l'émission

L'opération se traduit par l'émission d'un total de 2.421.653 actions nouvelles, soit une dilution d'environ 12,5%. Sur la base d'un capital social composé de 16.915.847 actions avant l'opération, l'augmentation de capital porte le nombre total de titres composant le capital à 19.337.500 actions.

L'ensemble des actions nouvelles émises janvier seront négociables sur le marché Euronext Growth à Paris à compter du 28 janvier 2020. Elles sont admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (ISIN : FR0004178572) dès leur admission aux négociations.

L'ensemble des actions qui seront émises représentent 14,31% du capital social de la Société à ce jour (pré-émission).

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,00 % du capital social de la Société préalablement à l'émission, sera portée à 0,875 % après réalisation de l'opération.

Principaux souscripteurs

Stonepine Capital, L.P., et SSF Life Science Fund, investisseurs institutionnels américains souscrivent au total pour environ un tiers des 2.421.653 actions émises.

Information sur la dilution totale après exercice de l'ensemble des instruments en circulation

L'évolution de la dilution en fonction de l'exercice des instruments sur le capital en circulation s'analyse comme suit :

Pré-opération

Janvier 2020 Augmentation de capital Janvier 2020 Exercice des BSA Décembre 2017 Exercice des BSA Juillet 2018 Exercice des BSA Novembre 2018 Attributions actions gratuites Décembre 2018 Exercice des Stock- Options Post - opération après conversion de tous les instruments Nombre d'actions ordinaires 16.915.847 2.421.653 1.168.170 563.968 1.000.000 90.000 1.350.000 23.509.638 Prix d'exercice ou de conversion - 3,51 € 3,15 € 3 € 2,15 € - 3,27 € * - Dilution potentielle cumulée - 12,52 % 17,51 % 19,71 % 23,35 % 23,66 % 28,05 % 28,05 %

* Prix moyen d'exercice des stock-options

À la connaissance de la Société, la répartition des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la Société sur une base non diluée avant et après l'augmentation de capital est la suivante :

Actionnaires détenant plus de 5% du capital de la Société avant l'opération Répartition avant la réalisation de l'opération

(base non-diluée) Répartition après la réalisation de l'opération

(base non-diluée) Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital Orchard international 1.727.490 10,21% 1.727.490 8,93 % Stonepine Capital 1.683.470 9,95% 2.118.432 10,96 % SSF Life Science Fund 1.545.418 9,14 % 1.980.380 10,24 % Amiral Gestion 997.321 5.90 % 1.176.710 6,08 % Total 5.877.608 35,20 % 7.003.012 36,21 %

Nature de l'opération et type d'offre

Cette levée de fonds est réalisée au moyen d'une augmentation de capital par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre s'adressant exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés conformément à l'article L.225-136-3 du Code de Commerce et du paragraphe 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

Il est précisé qu'aucun des dirigeants actuels de la Société n'a souscrit à l'opération d'augmentation de capital.

Cadre juridique de l'opération

Faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale à caractère mixte en date du 17 mai 2018 au titre de sa 12ème résolution, le Conseil d'administration réuni le 22 janvier 2020 a décidé l'émission de 2.421.653 actions dans le cadre d'une offre qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs telle que définie dans la ladite résolution conformément à l'article L.225-136-3 du Code de Commerce et du paragraphe 1° de l'article L.411- 2 du Code monétaire et financier.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Facteurs de risque

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risque relatifs à la Société et son activité décrits dans le document de référence enregistré auprès de l'AMF le 26 juin 2019 sous le numéro R.19-024 et dans son Rapport Financier du 1er semestre 2019 disponibles sans frais sur le site internet de la Société (www.medicrea.com) et/ou de l'AMF (www.amf-france.org).

La Société attire également l'attention sur les principaux risques spécifiques liés aux valeurs mobilières à émettre :

Dilution : les actionnaires qui n'ont pas souscrit à cette augmentation de capital verront leur participation dans le capital social de la Société diluée. En cas de nouvel appel au marché, il en résulterait une dilution complémentaire pour les actionnaires ;

Liquidité : le prix de marché et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

Risques liés à l'opération : La Société pourrait avoir besoin de financements additionnels

Agent de placement

Mainfirst, A Stifel Company, intervient en tant que chef de file et teneur de livre de l'opération. Euroland Corporate est intervenu en tant que conseil de la Société.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : le 7 avril 2020 après bourse

À propos de MEDICREA® (?www.medicrea.com?)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale MEDICREA USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

MEDICREA®

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

