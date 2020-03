MEDICREA : MEDICREA EST PROTEGEE CONTRE LES CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE DU COVID-19

MEDICREA EST PROTEGEE CONTRE LES CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Lyon et New York, le 20 mars 2020 - Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD(TM) ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisé, communique sur les conséquences sur son activité de la pandémie de COVID-19 et les mesures qu'elle a prises pour y faire face.

MEDICREA® souhaite, avec la transparence la plus complète, informer l'ensemble de ses actionnaires ainsi que les marchés financiers, des impacts économiques sur son activité et sur l'ensemble des acteurs de la filière orthopédique, de la propagation très forte et très récente du virus COVID-19.

Dans tous les pays où MEDICREA® commercialise ses technologies, ses clients finaux sont des hôpitaux publics et des cliniques privées. En France, une large partie de son chiffre d'affaires est réalisée avec les centres hospitaliers publics et privés déjà placés en alerte et réquisitionnés par les autorités sanitaires pour traiter les patients infectés par le virus et atteints d'une forme très sévère de la pathologie. Avec la propagation très rapide de la maladie et le passage en phase épidémique dite « 3 » du plan de lutte, la pleine mobilisation du système de santé est désormais instituée et l'ensemble des établissements de soin (en sus des établissements déjà identifiés COVID-19) sont réquisitionnés pour participer activement à la prise en charge des patients justifiant une hospitalisation urgente.

Dans ce contexte, quasiment similaire dans tous les pays d'Europe et aux États-Unis, une saturation rapide de l'ensemble des établissements de santé, au niveau international, est inévitable à relativement court terme.

MEDICREA® constate depuis ces derniers jours un arrêt et un report quasi total de l'ensemble des chirurgies du rachis, notamment pour les patients avec des grandes déformations et des affections dégénératives, planifiées depuis des semaines, ceci afin que toutes les ressources opérationnelles des hôpitaux puissent se concentrer sur le traitement urgent des nombreux patients attendus gravement atteints par le COVID-19.

Ces reports sont apparus en France et en Espagne depuis le 12 mars dernier, en Belgique depuis le 16 mars. Aux États-Unis sur le marché principal de MEDICREA®, les premiers reports de chirurgies commencent à être annoncés depuis le 17 mars et la tendance s'accélère chaque jour.

Dans toutes les filiales du Groupe, les salariés de MEDICREA® qui visitaient quotidiennement les hôpitaux et les cliniques ne peuvent désormais plus accéder à ces établissements. Le chiffre d'affaires quotidien est donc en diminution très significative depuis le 12 mars dernier. Jusqu'à cette date, l'Entreprise enregistrait une progression de ses ventes globales de plus de 15% pour le premier trimestre 2020 et une progression de 44% du nombre de ses chirurgies UNID® personnalisées (+ 60% pour le seul marché américain).

Compte tenu des mesures drastiques de confinement déjà prises ou que vont être amenés à prendre l'ensemble des pays du monde dans les tous prochains jours, cette crise sanitaire devrait être complètement jugulée d'ici septembre 2020.

MEDICREA® s'est donc préparée et s'est rapidement organisée pour couper la majorité de ses dépenses afin de traverser une période quasi blanche de facturation sur le 2ème trimestre 2020 pour entrevoir une reprise progressive des chirurgies vertébrales, pays après pays dans le courant du 3ème trimestre 2020.

L'ensemble des salariés français et belges, y compris les membres du comité de direction, est en chômage partiel depuis le 16 mars pour une durée non déterminée mais qui sera probablement d'au moins deux voire trois mois.

Le Groupe a négocié avec ses principaux fournisseurs pour repousser les commandes et les livraisons sur le 3ème trimestre.

Les bailleurs des locaux de Lyon et de New York ont d'ores et déjà accepté de décaler l'encaissement des loyers des prochains mois.

L'ensemble de nos partenaires bancaires dont la BPI ont pris les dispositions nécessaires pour surseoir aux remboursements d'échéances d'emprunts ou de paiement de redevances de crédit-bail jusqu'à fin septembre.

Le paiement des cotisations sociales et fiscales est repoussé comme pour l'ensemble des sociétés.

MEDICREA® devrait encaisser rapidement le crédit impôt recherche 2019 (1 M€) dont la déclaration a été déposée dès la fin du mois de janvier.

Les efforts du Groupe portent actuellement sur le re-formatage de sa filiale aux États-Unis dans l'attente des mesures exceptionnelles que l'Administration américaine devrait annoncer très prochainement pour soutenir les entreprises et leurs salariés.

Malgré ce contexte exceptionnel et difficile, MEDICREA® bénéficie de deux facteurs extrêmement favorables :

1- Le Groupe a levé des fonds fin janvier 2020 à hauteur de 8,5 M€. A ce jour, sans tenir compte de l'encaissement du crédit impôt recherche, la trésorerie est proche de 9 M€, et le montant des factures clients à encaisser s'établit à 4,6 M€. Par conséquent, en prenant toutes les mesures pour économiser et consommer le moins rapidement possible sa trésorerie, le Groupe est bien armé pour affronter cette crise pendant plusieurs mois et se redéployer dans de très bonnes conditions pour profiter du fort rebond qui est prévisible à compter du 3ème ou du 4ème trimestre car,

2- MEDICREA® bénéficiera automatiquement d'un puissant « effet de rattrapage » en sortie de crise. En effet, tous les patients qui ont besoin d'une chirurgie vertébrale devront la reprogrammer avec leur chirurgien. Ces patients souffrent beaucoup, ils n'ont plus une vie normale et il n'existe pour eux aucune alternative à la chirurgie qui était programmée avec des implants MEDICREA®, même s'ils peuvent en général attendre et supporter un report de leur date d'intervention de deux ou trois mois.

S'agissant des discussions stratégiques mentionnées dans le communiqué du 8 janvier 2020, celles-ci se sont régulièrement poursuivies jusqu'à maintenant en s'adaptant aux restrictions matérielles, de déplacement notamment, qu'a fait naître l'épidémie. La crise sanitaire frappant désormais les États-Unis, Il ne fait aucun doute que les grandes entreprises américaines du secteur de l'orthopédie et des technologies médicales vont devoir suspendre temporairement leurs priorités stratégiques pour adresser les urgences de court terme. La conclusion d'une des transactions potentielles sur lesquelles nous travaillions sera très probablement différée sur la 2ème partie de l'année 2020.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019 : le 9 avril 2020 avant l'ouverture des marchés

A propos de MEDICREA® (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Communiquer avec MEDICREA®

MEDICREA®

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

MEDICREA® est cotée sur

EURONEXT Growth Paris

Indice EnterNext PEA PME 150

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions MEDICREA® sont

négociables sur

OTCQX Best Market

Symbole: MRNTF