MEDICREA : MEDICREA annonce ses résultats du 1er semestre 2020

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

EBITDA (1) POSITIF A 1,9M€

PERTE OPÉRATIONNELLE LIMITÉE MALGRÉ LA CRISE COVID-19

ETAPES DE RAPPROCHEMENT AVEC MEDTRONIC EN COURS

Lyon et New York, le 3 septembre 2020 - Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD(TM) ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie ses résultats non audités au 30 juin 2020 approuvés par le Conseil d'Administration du 28 août dernier.

En millions d'euros T1 2020 T2 2020 S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires

Marge brute en % du chiffre d'affaires

EBITDA (1)

En % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant

Autres charges non récurrentes

Paiement en actions

Coût de l'endettement financier net

Résultat courant avant impôt

Résultat net 7,4

77%

1,1

15 %

(1,4)

(0,1)

(0,1)

(1,9)

(3,5)

(3,7) 5,8

70%

0,8

14 %

(1,7)

(0,2)

(0,1)

(0,7)

(2,6)

(2,6) 13,2

74%

1,9

14 %

(3,1)

(0,3)

(0,1)

(2,6)

(6,1)

(6,3) 16,1

77%

0,5

3%

(3,5)

(0,5)

(1,0)

(2,0)

(6,9)

(7,0)

Les variations de taux de change n'ont pas d'impact significatif sur la comparabilité des résultats

(1) : Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 s'élève à 13,2 millions d'euros, en baisse de 18% par rapport au 1er semestre 2019 du fait de la pandémie de COVID-19. Malgré une nette baisse des ventes en avril et mai liée à la suspension temporaire des chirurgies de la colonne vertébrale dans la majorité des hôpitaux et cliniques, le chiffre d'affaires s'est redressé depuis pour afficher une croissance de +3% en juin et de +5% en juillet par rapport à 2019. Aux Etats-Unis, le nombre de chirurgies personnalisées UNiD® a également connu un net rebond avec deux mois record consécutifs à 144 chirurgies en juin et 165 en juillet, soit respectivement +33% et +40% par rapport aux mêmes périodes en 2019.

Le taux de marge brute s'établit à 74% sur le semestre, en baisse de 3 points par rapport à la même période de l'exercice précédent, conséquence d'une chute du taux à 70% sur le 2ème trimestre. Cette baisse s'explique par l'arrêt de la production avec la mise en chômage partiel des équipes pendant 2 mois. La reprise de l'activité depuis juin devrait permettre une amélioration du taux de marge brute sur le 3ème trimestre 2020 et se rapprocher du taux normatif de 80%.

Les charges opérationnelles diminuent de 3,1 millions d'euros à taux de change constant par rapport au 1er semestre 2019. Le recours au chômage partiel en France et en Belgique ainsi que la suspension temporaire des contrats de travail aux Etats-Unis (mécanisme de furlough) ont entrainé une baisse de la masse salariale au 2ème trimestre. L'arrêt quasi total des déplacements et l'annulation des congrès sectoriels ont également permis de réduire les coûts et compenser intégralement la chute de la marge brute en valeur, limitant ainsi la perte opérationnelle.

Le résultat opérationnel avant amortissements et provisions (EBITDA) est positif à 1,9 million d'euros quadruplant par rapport à la même période en 2019.

Compte-tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant s'élève à -3,1 millions d'euros à fin juin 2020, en amélioration de 0,4 million d'euros par rapport au 1er semestre 2019.

Le coût de l'endettement financier net progresse de 0,6 million d'euros sous l'effet de la mise en place en septembre 2019 d'une nouvelle tranche de 6 millions de dollars d'un emprunt obligataire d'un montant initial de 30 millions de dollars émis en novembre 2018.

Au 31 août 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie de 16 millions d'euros, pour 13,2 millions d'euros au 30 juin dernier. Ce renforcement est principalement lié aux exercices de Bons de Souscription d'Actions (BSA) émis lors d'augmentations de capital passées.

Perspectives

« Nous avons annoncé dans un communiqué de presse en date du 15 juillet le projet d'offre publique amicale de MEDTRONIC sur MEDICREA®. Ce rapprochement vise à utiliser les capacités et solutions de MEDICREA® en matière d'analyse de données et d'implants personnalisés et permettre à MEDTRONIC de devenir le 1er groupe au monde à proposer une solution totalement intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants rachidiens sur mesure et une exécution assistée par robot, ce qui profitera grandement aux clients et aux patients. Les étapes permettant de mener à bien ce rapprochement sont en cours. Nous sommes confiants et mettons tout en œuvre pour que l'opération soit réalisée dans les délais annoncés » commente Denys Sournac, Fondateur, Président et Directeur Général de MEDICREA®.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : le 8 octobre 2020 après la clôture des marchés

A propos de MEDICREA® ( www.medicrea.com )

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

