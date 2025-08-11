MediciNova Inc devrait afficher une perte de 9 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* MediciNova Inc MNOV.OQ MNOV.O devrait afficher un revenu trimestriel inchangé lorsqu'elle publiera ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour MediciNova Inc est une perte de 9 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "acheter" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour MediciNova Inc est de 7,00 $, soit environ 80,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,35 $

