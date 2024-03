Médicaments: Euroapi dans la tourmente, deux ans après être sorti du giron de Sanofi

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Nouveau problème de qualité, résultats décevants et récentes prévisions financières en suspens: les incertitudes s'accumulent chez le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques Euroapi, séparé depuis moins de deux ans de son ex-maison mère Sanofi.

Depuis le début de sa cotation en Bourse en mai 2022 au prix de 12 euros par action, en tant qu'entité indépendante, Euroapi, qui est l'un des principaux producteurs de principes actifs en Europe, a perdu près de 80% de sa valeur.

Des prévisions financières abaissées ou suspendues à plusieurs reprises ces derniers mois ont jeté un froid chez les investisseurs.

Vendredi à 12H00, l'action dévissait de plus de 25% à la Bourse de Paris, à 2,45 euros, sanctionnée par une nouvelle déconvenue.

Le groupe, qui a creusé ses pertes l'an dernier, a informé le marché jeudi soir d'un nouveau problème de qualité, après celui rencontré fin 2022 sur son site hongrois de Budapest. Cette fois-ci, c'est son usine de Brindisi, en Italie, qui est concernée.

Le groupe a expliqué que des "défaillances du contrôle qualité, imputables à de potentiels manquements au niveau local", décelées à la suite d'un audit interne, l'avaient contraint à cesser "jusqu'à nouvel ordre" la production sur ce site italien, qui produit 11 principes actifs, essentiellement pour des anti-infectieux.

- Pas de pénuries -

Dans la mesure où cet incident "devrait impacter" la performance opérationnelle et financière de l'entreprise, Euroapi a suspendu ses prévisions pour 2024, publiées il y a deux semaines seulement, et prévoit d'actualiser ses objectifs au deuxième trimestre.

"Bien que les ventes de cette usine soient limitées tout comme la marge de son activité (inférieure à celle du groupe), un impact d’image pourrait malheureusement pénaliser le groupe en sus vis-à-vis de ses clients", estiment les analystes d'Oddo BHF dans une note.

Les produits du site de Brindisi génèrent des ventes annuelles de 63 millions d’euros (soit 6% du chiffre d'affaires du groupe), dont 43% réalisées avec Sanofi, à la fois client et actionnaire.

La direction d'Euroapi a indiqué lors d'une visioconférence jeudi qu'elle allait "lancer un audit externe qualité sur tous les sites", dont les résultats ne seront pas connus avant la fixation de ses nouvelles prévisions. Elle a dit aussi ne pas s'attendre pour l'instant à des tensions d'approvisionnements.

Interrogé par l'AFP, le géant pharmaceutique Sanofi a affirmé avoir "plusieurs mois de stocks pour la plupart des principes actifs produits par Euroapi" dans ce site italien et qu'il n'y avait "pas d'inquiétude à avoir".

- "Nouvelles incertitudes" -

Lors de la présentation des résultats annuels, début février, le dirigeant de Sanofi, Paul Hudson, avait dit soutenir son ancienne filiale "en tant qu'investisseur, actionnaire et client".

"Nous savions que nous devions donner l'opportunité à la structure d'attirer de nouveaux clients. Mais ça prend du temps", particulièrement dans un contexte d'inflation, avait-il déclaré.

Sanofi a ainsi prolongé jusqu'en décembre 2025 la conservation de sa participation de 30% dans son ancienne filiale.

Celle-ci doit retrouver la confiance des investisseurs. Après des débuts prometteurs, lui permettant de culminer à plus de 18 euros l'action en octobre 2022, les investisseurs ont été échaudés par un premier avertissement sur résultats lancé en décembre 2022, dans la foulée de la suspension temporaire de certaines activités de production à Budapest.

Fin février, Euroapi avait annoncé qu'il allait se "recentrer sur des segments de marché à forte valeur ajoutée" et arrêter la fabrication de 13 principes actifs aux marges faibles ou négatives.

En raison de ce projet et de la baisse significative des volumes commandés par Sanofi, la direction a même dit envisager une cession de son implantation à Brindisi et de son usine de Haverhill (Royaume-Uni), l'un des six sites industriels du groupe.

"Les résultats des audits ne sont pas attendus avant les nouvelles prévisions 2024 et les détails de la revue stratégique seront partagés au cours du deuxième trimestre, ce qui crée de nouvelles incertitudes", ont souligné les analystes de Deutsche Bank.

Les coûts de transformation et de restructuration liés au plan stratégique risquent d’être dorénavant accentués par une remise à niveau de l'usine italienne, prévient de son côté Oddo BHF.