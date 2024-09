Médicaments anti-obésité : "la capacité de production reste le principal obstacle" (DNB AM)

(AOF) - "La capacité de production reste le principal obstacle pour Novo et Lilly », affirme Rune Sand-Holm, gérant du fonds Global Health Care chez DNB AM. Il estime que dans les médicaments anti-obésité« la demande dépasse de loin l'offre et on s'attend à ce que les capacités ne correspondent pas à la demande avant longtemps". La couverture d'assurance constitue un autre problème, alors que moins de 50 % de la population obèse aux États-Unis dispose d'une assurance maladie couvrant le médicament, même si ce taux s'est amélioré de 10 points sur un an.

"Les deux titres ont connu un parcours incroyable depuis de nombreuses années, nous ne devrions donc pas nous attendre à ce qu'ils continuent à augmenter au rythme actuel", indique le gérant. "Les concurrents ont encore des années de retard, d'autres produits pourraient être mis sur le marché au plus tôt en 2027, mais plus probablement "au plus tôt en 2028".

"Dans notre fonds Health Care, nous avons des positions importantes aussi bien dans Novo que dans Eli Lilly, mais par rapport à l'indice de référence, nous sommes surpondérés dans Novo et sous-pondérés dans Lilly" "en raison de la valorisation".