MEDICAL DEVICES VENTURE : Medical Devices Venture, accélérateur des nouvelles technologies de la santé, entre en Bourse

Igny, le 8 février 2022 – Medical Devices Venture (ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV), plateforme d'investissement et d'accélération dans la MedTech, annonce l'inscription de ses titres sur le marché Euronext Access+ Paris par voie d'admission directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,3 millions d'euros. La première cotation interviendra le 10 février 2022.

Loïc Poirier, Président Directeur Général de Medical Devices Venture, commente l'introduction en Bourse de la Société :

« Cette entrée en Bourse ouvre à Medical Devices Venture de nouvelles perspectives. Après avoir d'ores et déjà créé quatre sociétés particulièrement prometteuses, auxquelles nous associons notre savoir-faire industriel reconnu en matière de conception, fabrication et commercialisation de produits de technologie, nous poursuivons avec détermination notre vision : être un accélérateur des technologies de la santé répondant à des besoins importants non satisfaits en s'appuyant sur l'expertise des meilleurs chercheurs des grands laboratoires français et européens. Notre modèle d'investissement innovant, la combinaison de l'expertise scientifique et industrielle, un marché particulièrement porteur et des produits au potentiel considérable sont autant d'atouts qui seront décisifs dans notre réussite. Conjointement à une levée de fonds de 2,3 millions d'euros, l'introduction en Bourse de Medical Devices Venture s'inscrit comme une étape essentielle dans la réussite de notre feuille de route, dans l'accroissement de notre notoriété et dans l'accès à de nouvelles sources de financement pour accélérer les technologies de la santé de demain. »

Une plateforme unique d'accélération des nouvelles technologies de santé

Filiale MedTech (technologie de la santé) d'ARCHOS, cotée sur le marché Euronext Growth Paris, Medical Devices Venture est née de la rencontre entre des scientifiques de renom dans le domaine médical et d'un spécialiste de la conception et démocratisation de produits de technologie, ayant en commun d'avoir l'innovation ancrée dans leur ADN.

Lancée en juin 2021, Medical Devices Venture est une plateforme unique d'investissement et d'accélération de nouvelles technologies de la santé. Medical Devices Venture s'associe avec des chercheurs porteurs de projets technologiques innovants, mettant le patient au cœur du système de santé, maturés au sein de Sociétés d'Accélération de Transfert de Technologie ou « SATT », des structures parapubliques visant à transformer des idées en propriété intellectuelle. Au travers d'une prise de participation, aux côtés des chercheurs et des SATT, Medical Devices Venture s'engage directement dans le développement de ces nouvelles technologies et leur passage à un stade industriel.

S'appuyant sur l'expertise reconnue en matière de recherche et développement, de support opérationnel et logistique, de marketing et de commercialisation, et plus largement, de gouvernance de projets d'innovation et de savoir-faire industriel du groupe ARCHOS, Medical Devices Venture apporte un ensemble de compétences clés pour le lancement de nouveaux produits et l'arrivée à maturité de ces technologies.

Un marché durablement porté par des tendances structurelles majeures

Medical Devices Venture intervient sur le marché particulièrement dynamique de la MedTech qui connaît un essor constant depuis plus de dix ans. Portée par l'innovation technologique, ce marché devrait générer près de 600 milliards de dollars de revenus d'ici 2024 [1] .

L'industrie des dispositifs médicaux en particulier a connu une croissance régulière ces dernières années, capitalisant sur la demande de produits innovants qui a entraîné une augmentation des investissements dans la R&D et le développement de technologies de la santé. Les revenus dans le monde du segment des dispositifs médicaux devraient atteindre 403 milliards de dollars dès 2021. Le chiffre d'affaires devrait afficher un taux de croissance annuel (TCAM 2021-2025) de 6,08 %, ce qui se traduira par un volume de marché mondial d'environ 510 milliards de dollars d'ici 2025 [2] .

L'Europe, où Medical Devices Venture entend focaliser son développement, représente 24% de ce marché mondial des dispositifs médicaux. Sur cette zone, le marché devrait atteindre 122 milliards de dollars dès 2021 et 145 milliards de dollars en 2025, représentant une progression attendue de 18% [3] .

La croissance du marché est soutenue durablement par des tendances structurelles majeures, dont le vieillissement de la population en particulier qui génèrent plus de besoins de soins, notamment dans le cadre de maladies chroniques, et se traduit par une forte augmentation de la demande pour des dispositifs médicaux de pointe qui aident à diagnostiquer les maladies et à soigner les patients.

En France plus particulièrement, un autre facteur accélérateur du marché est la volonté politique du pays de mettre en place des politiques de maîtrise de leurs dépenses de santé face au déficit chronique de la Sécurité sociale, en favorisant le développement de nouveaux outils qui améliorent la détection et/ou la prévention des maladies.

Une politique d'investissement volontaire pour les besoins médicaux de demain

Acteur engagé pour le développement de l'innovation dans les technologies de la santé, Medical Devices Venture applique une politique d'investissement aussi volontaire qu'ambitieuse.

Le projet innovant sélectionné doit tout d'abord associer un dispositif médical pouvant être mis sur le marché rapidement, améliorant la qualité de vie des patients, et intégrant une composante de haute technologie et d'intelligence artificielle.

Il doit par ailleurs d'ores et déjà disposer de premiers résultats cliniques et bénéficier du soutien d'un comité scientifique dédié. Enfin, il est essentiel pour le projet innovant d'être pleinement engagé dans la sécurisation des données médicales.

Au-delà de son expertise en matière de savoir-faire industriel et de commercialisation, Medical Devices Venture soutient également chacune de ses participations avec l'apport d'un comité stratégique de premier rang, associant experts du capital-risque et capital-investissement et entrepreneurs à succès dans le domaine de la MedTech.

A ce jour, Medical Devices Venture a annoncé sa participation dans la création de quatre start-ups : Dextrain, Poladerme, MDV IT et LiFi Med.

Des premières solutions prometteuses avec Dextrain, Poladerme et LiFi Med

DEXTRAIN : aider les patients à recouvrer la dextérité manuelle après un AVC

Premier investissement, Dextrain est une start-up francilienne innovante, spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants et de solutions numériques pour l'évaluation et la rééducation de la dextérité manuelle. Sa mission est de transformer la neuro-rééducation, en exploitant les derniers progrès réalisés en neurosciences, pour apporter des solutions de nouvelle génération dans toutes les pathologies impactant la dextérité manuelle.

La technologie Dextrain est le fruit de plus de 15 ans d'expérience clinique et de recherche en neurosciences. Inventée par Påvel Lindberg, chercheur à l'Inserm, Maxime Térémetz de l'Université de Paris et Mathieu Boucher, Président de l'entreprise Sensix spécialisée dans les capteurs de force, le projet a été soutenu par la cellule de valorisation de l'Université de Paris (SATT - Erganeo).

La Société développe le Manipulandum , un dispositif médical dont le marquage CE devrait être obtenu d'ici la fin du 1 er trimestre 2022 après la phase de test de sécurité électromagnétique. Ce dispositif vise à améliorer l'indépendance et la qualité de vie de nombreux patients après un accident vasculaire cérébral (AVC), dont 500 000 Français vivent actuellement avec les séquelles.

POLADERME : l'intelligence artificielle au service de la dermatologie et de la cosmétologie

Également parmi les premières participations de Medical Devices Venture, Poladerme , dont l'ambition est de devenir un leader de la spectropolarimétrie, combinée à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning, appliquée à la dermatologie. Poladerme est issue de plus de 10 ans de recherches portant sur la spectropolarimétrie et les techniques de traitement et d'analyse d'images menées par les professeurs Jihad Zallat et Christian Heinrich.

Poladerme, maturée par Conectus, la SATT de Strasbourg, développe une solution innovante, rapide et non invasive d'aide au diagnostic, basée sur un système optique et des algorithmes d'Intelligence Artificielle pour analyser en profondeur les tissus et évaluer l'état de santé de la peau. Cet outil innovant utilisera ce qui devra devenir une grande base de données unique d'images polarimétriques médicales au monde, améliorant ainsi à chaque nouvelle image sa puissance d'analyse.

A ce jour, un premier prototype a été livré et les tests sont en cours pour préparer la première présérie. Parallèlement, le développement de la plateforme logicielle permettant la collecte sécurisée et l'analyse des données est en cours et devrait être finalisé au premier semestre 2022, date à laquelle la certification CE (en dispositif de classe I) est anticipée.

LIFI MED : la transmission de données ultra sécurisée et sans ondes radio pour le milieu hospitalier

La start-up LiFi Med qui propose une solution inédite basée sur la technologie Li-Fi, une technologie de communication sans-fil utilisant les ondes lumineuses pour la transmission de données, parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de connectivité des établissements de santé tant pour les praticiens, que les patients et des équipements médicaux dont la numérisation ira croissante.

La solution développée par LiFi Med dispose de nombreux atouts pour s'imposer notamment en milieu hospitalier : non-invasive, en l'absence d'ondes radio ; puissante, avec une bande passante supérieure à celle d'un réseau 5G ; sécurisée, avec des données accessibles localement uniquement (dans la surface couverte par le faisceau lumineux), et enfin économique, que ce soit en termes de coûts d'installation ou de fonctionnement.

L'objectif est d'équiper en solutions Li-Fi les centres hospitaliers. Il y a en France environ 2 000 établissements hospitaliers, incluant les établissements publics et privés. Medical Devices Venture estime que le marché à équiper adressable est de 500 à 1 000 points lumineux par établissement hospitalier.

MDV IT : une palette de savoir-faire opérationnel et industriel au service des établissements de santé et des start-ups de Medical Devices Venture

Illustration de son positionnement innovant, MDV IT est l'entité de Medical Devices Venture regroupant les capacités et le savoir-faire dans les domaines de l'ingénierie, du suivi de fabrication, de l'intégration et de la logistique.

Par ailleurs, au travers d'une gamme complète de terminaux mobiles, de tablettes, de kiosques et tableaux interactifs et des suites logicielles applicatives pour la gestion de flotte et de sécurité des données, MDV IT dispose d'une gamme complète de solutions dédiées au monde de la santé.

MDV IT occupe ainsi au sein de Medical Devices Venture le rôle d'intégrateur de savoir-faire opérationnel et industriel au service aussi bien des établissements de santé que des start-ups du Groupe, pour lesquelles ce support constitue un véritable levier de développement.

Une stratégie de croissance claire pour constituer un acteur majeur de la MedTech en France

Medical Devices Venture a l'ambition de constituer un groupe industriel français de premier plan au travers d'un portefeuille d'entreprises de MedTech offrant des technologies innovantes reposant sur des dispositifs médicaux ou des technologies au service de la santé, industrialisables à grande échelle et sur des segments de marché offrant un potentiel pour détenir des positions de niche de premier plan.

Pour y parvenir, Medical Devices Venture identifie des projets innovants à un stade précoce auprès d'institutions de recherche universitaires européennes renommées, transforme les projets en startup et les accompagne pour la commercialisation de leurs solutions. L'accent est mis sur des domaines thérapeutiques sélectionnés comme notamment les troubles neurologiques, les développements autour de la connaissance de la peau et l'immunologie. La Société cherche également à développer des plateformes technologiques prometteuses pour les produits thérapeutiques.

Une fois le marquage CE obtenu pour leurs dispositifs, les start-up créées bénéficient de l'expertise de Medical Devices Venture dans plusieurs domaines stratégiques :

Opérationnel : achats, approvisionnement, logistique et service après-vente ;

Marketing produit : intervention en amont dans le processus de fabrication des solutions ;

Promotion : relations publiques, réseaux sociaux, sites web, salons professionnels, outils de promotion et de mise en avant ;

Commercial / distribution : réseau d'ambassadeurs, verticales de marché (groupement d'achat, groupements d'établissement, de santé, distributeurs spécialisés), réseau d'intégrateurs.

Medical Devices Venture focalisera en priorité ses efforts de développement en France, mais portera également ses efforts de commercialisation dans les pays proches en Europe de l'Ouest, soit l'Allemagne, le Bénélux, l'Italie et l'Espagne.

Objectif de l'introduction en Bourse : accroître la notoriété du Groupe et viser le transfert vers Euronext Growth

L'opération d'introduction en Bourse sur le marché Euronext Access+ Paris est réalisée par admission directe, à la suite d'une levée de fonds par placement privé de 2,3 millions d'euros, clôturée le 8 février 2022 auprès d'investisseurs industriels et financiers en France et à l'international.

La cotation a pour objectif de permettre à Medical Devices Venture d'obtenir une meilleure liquidité de ses titres pour l'ensemble de ses actionnaires, de gagner en notoriété et de réaliser de nouvelles levées de fonds permettant de poursuivre son développement et celui de ses participations.

Par ailleurs, Medical Devices Venture envisage, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation d'Euronext, un transfert sur Euronext Growth Paris au cours de l'année 2022.

Eligibilité des actions aux PEA et PEA-PME

Medical Devices Venture annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Medical Devices Venture peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Modalités de l'opération

Marché de cotation : Euronext Access+ Paris

Euronext Access+ Paris Code ISIN : FR0014006PT9

FR0014006PT9 Code mnémonique : MLMDV

MLMDV Procédure d'inscription : Admission directe à la suite d'un placement privé

Admission directe à la suite d'un placement privé Nombre de titres composant le capital social : 1.191.666 actions existantes, d'une valeur nominale unitaire de 30 centimes d'euro.

1.191.666 actions existantes, d'une valeur nominale unitaire de 30 centimes d'euro. Nombre de titres cédés au jour de la cotation : non applicable

non applicable Prix par action : 12 euros

12 euros Valorisation retenue à l'inscription : 14.299.992 euros

14.299.992 euros Ouverture des négociations : 10 février 2022

10 février 2022 Eligibilité PEA et PEA PME : Oui

Le Document d'Information est disponible sans frais au siège de la société Medical Devices Venture ou sur son site internet : https://www.medicaldevicesventure.com . Il est rappelé que les sociétés dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext Access+ Paris ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Access+ Paris peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

