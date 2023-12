MEDICAL DEVICES VENTURE : Lancement d'une offre volontaire de rachat sur les actions MDV au prix de 7,63 EUR par action, suivie d'une radiation des actions MDV du marché Euronext Access+ Paris

Igny, le 27 décembre 2023 – Medical Devices Venture (Euronext Access+ Paris : MLMDV) (« MDV »), plateforme d'investissement dans des start-up développant des solutions de santé, informe ses actionnaires du lancement par la société Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR), actionnaire détenant seul 90,85% du capital social et des droits de vote de MDV, d'une offre volontaire de rachat visant l'intégralité des 552 actions MDV qu'elle ne détient pas à ce jour [1] , représentant 0,04% du capital et des droits de vote de MDV, en application des dispositions de l'article 5.2, 4) des règles de marché Euronext Access (l'« Offre »).

Il est rappelé que les actions MDV (les « Actions ») sont actuellement inscrites aux négociations sur le marché Euronext Access+ Paris sous le code ISIN FR0014006PT9 (mnémonique MLMDV).

Le prix proposé par Action est de 7,63 euros. Il est rappelé qu'en application de l'article 5.2, 4) des règles de marché Euronext Access, le cabinet AA FINEVAL, représenté par Monsieur Antoine Nodet, a été mandaté en qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet de Radiation MDV (l' « Expert Indépendant ») afin d'établir un rapport en date du 11 novembre 2023 aux termes duquel l'Expert Indépendant conclut que le prix de 7,63 euros par action MDV constitue un prix équitable pour les actionnaires minoritaires de MDV (le « Rapport de l'Expert Indépendant »).

L'Offre est ouverte du 29 décembre 2023 au 2 février 2024 inclus (la « Période d'Offre »).

Les actionnaires souhaitant céder leurs Actions dans le cadre de l'Offre devront remettre au Centralisateur (tel que défini ci-dessous) ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, etc…), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 2 février 2024, avant 16h00 , jour de clôture de l'Offre.

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est Uptevia, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex (le « Centralisateur »).

Les intermédiaires financiers devront livrer à Uptevia (affilié Euroclear France n°23) les Actions présentées à l'Offre au plus tard le 2 février 2024.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 9 février 2024.

La cotation des Actions sur le marché Euronext Access+ Paris restera suspendue pendant toute la Période d'Offre.

A l'issue de la Période d'Offre, il sera demandé, conformément aux dispositions de l'article 5.2, 4) des règles de marché Euronext Access, la radiation des Actions du marché Euronext Access+ Paris.

Il est attiré l'attention des actionnaires de MDV sur l'absence de liquidité qui caractérisera les Actions au résultat de la radiation des Actions du marché Euronext Access+ Paris.

Le calendrier de l'Offre est le suivant :

27 novembre 2023 Suspension de la cotation des Actions 29 novembre 2023 Réunion du Conseil d'administration de la Société approuvant l'Offre 30 novembre 2023 Publication par la Société d'un communiqué de presse relatif à l'acquisition de blocs d'Actions et de BSA par l'Initiateur dans le cadre du projet de radiation des Actions du marché Euronext Access+ Paris 27 décembre 2023 Publication par la Société d'un communiqué de presse relatif à la publication de la Note d'Information

Publication de la Note d'Information

Publication par Euronext Paris de l'avis relatif au lancement de l'Offre 29 décembre 2023 Ouverture de l'Offre pour une durée de 25 jours de bourse 2 février 2024 Clôture de l'Offre 5 février 2024 Dépôt des Actions apportées à l'Offre par les intermédiaires financiers au Centralisateur 7 février 2024 Publication par la Société d'un communiqué de presse relatif au résultat de l'Offre

Publication par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre et de radiation 9 février 2024 Règlement par le Centralisateur aux intermédiaires financiers et aux actionnaires au nominatif pur des Actions apportées à l'Offre 14 février 2024 Radiation des Actions du marché Euronext Access+ Paris

La note d'information relative à l'Offre, le rapport de l'Expert Indépendant, le rapport financier annuel 2022 et le rapport financier semestriel 2023 sont disponibles sur le site internet de MDV ( https://www.medicaldevicesventure.com/ ).

A propos de Medical Devices Venture

Filiale d'ARCHOS, Medical Devices Venture, est une holding qui développe un portefeuille de participations dans des start-up Med Tech. L'objectif est de conjuguer l'expertise des chercheurs en milieu hospitalier et universitaire à la force d'industrialisation, de certification et de commercialisation du groupe. Medical Devices Venture est cotée sur le marché Euronext Access + Paris. ISIN : FR0014006PT9 – mnémo : MLMDV

Plus d'informations : www.medicaldevicesventure.com

[1] L'Offre ne vise pas (i) les 90.210 Actions ayant fait l'objet d'un engagement de non-apport à l'Offre par les mandataires sociaux de la Société (les « Actions Cessibles »), (ii) les 17.250 Actions détenues par les mandataires sociaux de la Société, attribuées gratuitement par la Société le 21 avril 2022 et indisponibles jusqu'à l'expiration de la période de conservation fixée au 21 avril 2024 (les « Actions en Période de Conservation ») et (iii) les 11.915 Actions détenues par les mandataires sociaux de la Société, attribuées gratuitement par la Société le 14 septembre 2021 et le 21 avril 2022 et indisponibles à raison des dispositions de l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce (les « Actions Incessibles »), étant précisé que les 90.210 Actions Cessibles et les 17.250 Actions en Période de Conservation font l'objet d'un mécanisme de liquidité au prix de l'Offre, tel que décrit dans la note d'information relative à l'Offre.