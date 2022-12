MEDICAL DEVICES VENTURE : Dextrain, filiale de Medical Devices Venture, démarre son projet Haptics lauréat d'un financement de l'Agence Nationale de la Recherche

Dextrain lance son projet Dextrain-Haptics en partenariat avec l'Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Cet ambitieux projet vise à associer l'haptique au Manipulandum pour évaluer et entraîner la sensibilité tactile des doigts. Cette initiative est soutenue par un financement ANR.



Paris - 19 décembre 2022 – Medical Devices Venture annonce que sa filiale, Dextrain, startup labellisée Deeptech par la BPI, lance son programme de développement Dextrain-Haptics visant à créer une nouvelle solution pour l'évaluation et la rééducation des troubles de sensibilité tactile. Ce nouveau dispositif viendra compléter le Manipulandum et permettra d'avoir l'évaluation motrice et sensorielle la plus complète en rééducation de la dextérité fine.

Le Manipulandum de Dextrain, récompensé par les prix Reeduca Innov' et Inovation Handicap de la SOFMER, est le fruit du travail de recherche mené au sein des laboratoires de recherche de l'INSERM et a été développé pour mieux évaluer quantitativement et rééduquer spécifiquement la dextérité manuelle et ses composants clés (dissociation des doigts, coordination, timing, etc.).

Son utilisation pour rééduquer le contrôle moteur fin des doigts en neuro-rééducation permet de faire travailler sélectivement les aspects les plus affectés chez un patient de manière intensive et isolée afin d'améliorer la fonction de la main.

Cependant, après un AVC, certains patients peuvent présenter en plus de déficits moteurs, des troubles de la sensibilité tactile et proprioceptive. Cette sensibilité affectée peut être un réel frein dans la récupération post-AVC de la fonction de la main, privant le patient de retours sensoriels essentiels à l'entraînement et au réapprentissage du mouvement. Afin de les aider, il est important de développer une nouvelle solution permettant d'évaluer quantitativement ce déficit de sensibilité afin de l'objectiver et de l'entraîner de manière spécifique et adaptée. C'est l'objectif du projet Dextrain-Haptics qui a débuté en décembre 2022 et qui vise à créer une nouvelle solution fonctionnant avec le Manipulandum, inspiré de la recherche en haptique, adapté à une utilisation en neuro-rééducation.



Dextrain-Haptics, un projet déjà finaliste national du concours innovation de la BPI i-LAB 2022.

Lors de la précédente édition du concours i-LAB, qui récompense les projets deep tech innovants, financé par la BPI, le projet Dextrain-Haptics avait déjà fait forte impression et avait été sélectionné en tant que finaliste national. Ceci a montré l'intérêt et l'impact que pourrait avoir ce projet sur la prise en charge des patients souffrant de troubles de la sensibilité à la suite d'une lésion cérébrale confortant Dextrain dans son projet de développement.



Obtention d'un financement ANR pour le projet Dextrain-Haptics

En cette fin d'année 2022, l'équipe Dextrain a obtenu conjointement avec le laboratoire INSERM u1266 un financement de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR). Cette obtention, après un processus de sélection très exigeant, est la preuve de l'intérêt et de la pertinence scientifique et clinique de ce projet de développement. Ce financement couvrira les essais cliniques qui permettront d'établir l'intérêt de cette nouvelle approche pour la récupération de la sensibilité tactile chez des patients ayant été victimes d'un AVC. Ces études permettront aussi également d'évaluer l'impact d'une sensibilité tactile affectée sur les chances de récupération de la dextérité après un AVC.





