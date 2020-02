Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset dépose son projet de holding aux Pays-Bas Reuters • 18/02/2020 à 13:57









MEDIASET DÉPOSE SON PROJET DE HOLDING AUX PAYS-BAS MILAN (Reuters) - Mediaset a annoncé mardi avoir officiellement déposé un projet de fusion de ses entités en Italie et en Espagne au sein d'une nouvelle holding aux Pays-Bas, ce qui devrait lui fournir un délai pour mener à bien son projet de réorganisation que conteste Vivendi. Le groupe italien de médias a déposé lundi une demande d'enregistrement des statuts de cette holding au registre du commerce néerlandais et il dispose désormais de six mois pour boucler sa réorganisation, a dit une source proche du dossier. Les actionnaires de Mediaset ont approuvé cette réforme en assemblée générale en septembre mais, aux termes du droit néerlandais, ce vote n'aurait plus été valable au-delà du mois de mars en l'absence d'initiative du groupe italien. Mediaset, contrôlé par la famille Berlusconi, est confronté à l'opposition de Vivendi, son deuxième actionnaire, qui a multiplié les procédures judiciaires pour tenter de bloquer la création de cette holding aux Pays-Bas. (Elvira Pollina et Giulia Segreti; version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées MEDIASET MIL -1.06% BOLLORE Euronext Paris -0.48% VIVENDI Euronext Paris -0.04%