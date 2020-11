Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediaset dément avoir reçu une lettre de Vivendi proposant une issue à leur contentieux Reuters • 19/11/2020 à 10:57









MEDIASET DÉMENT AVOIR REÇU UNE LETTRE DE VIVENDI PROPOSANT UNE ISSUE À LEUR CONTENTIEUX MILAN (Reuters) - Mediaset a démenti jeudi des informations de presse faisant état d'une lettre du conseil d'administration de Vivendi proposant un règlement du contentieux qui oppose les deux groupes. Le démenti, opposé par un porte-parole du groupe italien de médias, fait suite à un article du quotidien MF (Milano Finanza) assurant que Vivendi a proposé à Mediaset de créer une co-entreprise à 50-50 dans le secteur de la télévision européenne. Aucun commentaire n'a pu être obtenu à ce stade auprès du groupe français. Mediaset et Vivendi sont en froid depuis que le groupe de Vincent Bolloré a fait capoter en 2016 un projet qui devait aboutir au rachat des activités de télévision payante de l'italien. Après cet échec, Vivendi a porté sa participation dans Mediaset à 29%, une démarche jugée hostile par cette dernière, qui est détenue à 44% par la holding de Silvio Berlusconi. Le contentieux s'est aggravé l'an dernier lorsque Mediaset a voulu fusionner ses activités italiennes et espagnoles au sein d'une holding de droit néerlandais dans le but de conclure de nouvelles alliances à l'échelle européenne. Le projet a suscité l'opposition de Vivendi, qui craint un renforcement du contrôle des Berlusconi, et la justice espagnole a contraint le groupe italien à le suspendre. (Elvira Pollina; version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

