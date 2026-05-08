information fournie par Reuters • 08/05/2026 à 18:52

MÉDIAS-Yahoo déboursera jusqu'à 1,6 milliard de dollars pour refinancer une dette liée à l'accord avec Apollo - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/3pystsdw

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude