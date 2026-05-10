information fournie par Reuters • 10/05/2026 à 14:06

MÉDIAS-Une société spécialisée dans les actifs numériques soutenue par DRW lève des fonds avec une valorisation de 2 milliards de dollars - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/rmzam7fw

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