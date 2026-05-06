information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 22:44

MÉDIAS-Un consortium dirigé par JPMorgan s'attend à une perte de 500 millions de dollars sur la dette de Qualtrics - Bloomberg News

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