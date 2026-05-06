MÉDIAS-Sun Pharma étudie les différentes options de financement pour l'acquisition d'Organon, d'un montant de 12 milliards de dollars - Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Un adolescent de 13 ans a ouvert le feu mardi dans son école du nord-ouest du Brésil, tuant deux employées, blessant une troisième ainsi qu'une élève de 11 ans, touchée par un tir à la jambe, avant de se rendre. Selon les premiers éléments, le garçon a pénétré ...
Lire la suite
Donald Trump a annoncé mardi la suspension de son "Projet Liberté" d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si "un accord pouvait être finalisé et signé" avec l'Iran, après ce que le président américain a qualifié de "grands progrès" dans ...
Lire la suite
Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts mardi en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant le "cynisme absolu" de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945. Les attaques qui ont visé les ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article de The Information aux paragraphes 5 et 6) ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer