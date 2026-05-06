information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 03:08

MÉDIAS-Sun Pharma étudie les différentes options de financement pour l'acquisition d'Organon, d'un montant de 12 milliards de dollars - Bloomberg News

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