information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 12:06

MÉDIAS-SLB serait sur le point d'acquérir l'activité logicielle dédiée au secteur pétrolier souterrain de S&P Global - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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