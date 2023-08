Médias : Saadé, Bolloré, Kretinsky... qui sont ces milliardaires qui investissent massivement ?

Rodolphe Saadé à Marseille, le 27 juin 2023. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Quelques milliardaires investissent massivement dans les médias, à l'image de Rodolphe Saadé, PDG de l'armateur CMA CGM.

Ils sont une poignée à remodeler le paysage des médias français, marqué par une forte concentration. Qui sont ces milliardaires qui s'investissent dans la presse ?

Ceux qui s'agitent :

- Rodolphe Saadé : PDG de l'armateur CMA CGM, il a fait une entrée remarquée dans le monde des médias ces derniers mois. Après une bataille judiciaire contre un autre milliardaire, Xavier Niel, CMA CGM est devenu propriétaire du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin) en octobre. Il s'est ensuite invité au capital du groupe audiovisuel M6 fin 2022, puis à celui du média vidéo en ligne Brut début avril, pour conclure avec la prise de contrôle du journal économique La Tribune en mai.

Résultat de ce rachat, La Tribune a annoncé dimanche lancer en octobre une édition dominicale généraliste, papier et numérique.

- Daniel Kretinsky : Le magnat tchèque a accéléré ses investissements tous azimuts, notamment dans les médias. En juin, il a annoncé l'acquisition de 45% du média vidéo Loopsider via sa filiale CMI France. En décembre 2022, son groupe de presse est entré au capital du studio de podcast Louie Media. Trois mois auparavant, Kretinsky avait renfloué le quotidien Libération à hauteur de 15 millions d'euros sans pour autant en devenir actionnaire.

En octobre 2021, CMI France a lancé l'hebdomadaire Franc Tireur, après avoir racheté depuis 2018 les magazines du groupe Lagardère Active (dont ELLE et Télé 7 jours), l'hebdo Marianne, des parts dans Le Monde et plus de 5% du groupe TF1. Par ailleurs, l'entrepreneur devrait enrichir son portefeuille avec l'acquisition du groupe d'édition Editis, numéro deux du secteur en France, une promesse d'achat ayant été conclue début août avec le géant français des médias Vivendi.

Premier actionnaire de Fnac-Darty depuis mars, Kretinsky va également acquérir une partie du groupe informatique Atos et participer à la reprise du distributeur Casino.

- Vincent Bolloré : Le milliardaire aux opinions réputées ultra-conservatrices dirige un empire avec son groupe Vivendi : il contrôle la chaîne Canal+ et ses petites soeurs (C8 et CNews), le géant de la publicité Havas ainsi que Prisma Media (Voici, Capital, Femme actuelle...), numéro un de la presse magazine. Il est aussi en train d'avaler Lagardère (Europe 1, Paris Match, JDD...), dont il détient désormais 57% du capital. Pour finaliser l'opération et satisfaire aux règles européennes de concurrence, il a dû toutefois acter la cession de son titre de presse Gala, promis au groupe Le Figaro, et d'Editis.

L'absorption de Lagardère s'est accompagnée fin juin d'un profond remaniement au JDD avec la nomination à sa tête d'un journaliste proche de l'extrême droite, Geoffroy Lejeune. Comme auparavant à i-Télé (devenue CNews) et Europe 1, ce changement a provoqué une grève qui s'est soldée par l'ouverture d'un plan de départs pour les contestataires.

Ceux qui frémissent

- Xavier Niel : Celui qui a chamboulé les télécoms avec l'opérateur Free a tenté de faire de même avec la télé en postulant à la reprise de la fréquence de M6. Malgré l'échec de cette candidature en février, Niel reste très présent dans les médias : il est actionnaire des groupes Le Monde (Le Monde, Télérama...), Nice-Matin, France-Antilles ou de Paris-Turf. Il a aussi financé la création du média économique d'investigation en ligne L'Informé l'automne dernier.

- Stéphane Courbit : Son groupe Banijay est un mastodonte de la production télé indépendante, avec une centaine de sociétés dans le monde et de nombreuses émissions et séries à succès ("Koh-Lanta", "Peaky Blinders"...). Courbit s'est associé l'an dernier à Rodolphe Saadé en vue de racheter M6 à l'Allemand Bertelsmann, qui a finalement renoncé à vendre. Les projets concurrents étaient ceux de... Niel et Kretinsky.

Ceux qui ne bougent pas (encore)

Chez d'autres gros acteurs, c'est pour l'instant statu quo. C'est le cas de Patrick Drahi et son groupe Altice (BFMTV, RMC), éclaboussés depuis juillet par un scandale de corruption, de Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH (qui contrôle Les Echos, Le Parisien et Radio Classique), de Dassault (Le Figaro), de François Pinault (Le Point) ou de Bouygues (TF1, dont le projet de fusion avec M6 a échoué l'an dernier).