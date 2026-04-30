information fournie par Reuters • 30/04/2026 à 16:52

MÉDIAS-PsiQuantum accueille Lip-Bu Tan, d'Intel, au sein de son conseil d'administration - Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2erfvzfp

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude