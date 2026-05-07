information fournie par Reuters • 07/05/2026 à 22:59

MÉDIAS-Ottawa accorde 464 millions de dollars à Ford Motor Co. pour la réhabilitation d'une usine de camions désaffectée - The Globe and Mail

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7 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/26fudrox

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