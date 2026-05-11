information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 03:25

MÉDIAS-OpenAI a autorisé ses employés à vendre chacun jusqu'à 30 millions de dollars d'actions dans le cadre d'un récent tour de table - WSJ

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11 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/27kjdvdc

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