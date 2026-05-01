information fournie par Reuters • 01/05/2026 à 19:09

MÉDIAS-Meta rachète Assured Robot Intelligence, une entreprise spécialisée dans l'IA appliquée à la robotique - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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