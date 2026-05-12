information fournie par Reuters • 12/05/2026 à 14:11

MÉDIAS-“Les laboratoires pharmaceutiques doivent baisser le prix des médicaments contre l'obésité”, déclare le directeur général de CVS - Bloomberg News

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