information fournie par Reuters • 07/05/2026 à 20:24

MÉDIAS-Les AirPods d'Apple équipés d'une caméra entrent dans une phase avancée de tests dans le cadre de la stratégie de l'entreprise en matière d'appareils dotés d'IA - Bloomberg News

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