information fournie par Reuters • 10/05/2026 à 06:21

MÉDIAS-Lendable, soutenue par Goldman, prévoit de s'étendre aux États-Unis après avoir surpassé les banques en matière de prêts - FT

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