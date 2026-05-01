MÉDIAS-Le nouveau directeur général de Disney envisage de lancer une super-application pour les billets de parcs d'attractions, les films et bien plus encore – Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Une cour d'appel fédérale américaine a provisoirement suspendu vendredi l'acheminement postal de la mifépristone, la pilule utilisée dans la majorité des interruptions volontaires de grossesse aux Etats-Unis. L'un des distributeurs entend saisir la Cour suprême. ...
Lire la suite
Le roi Charles III a consacré vendredi une partie de sa visite aux Bermudes, territoire britannique dans l'océan Atlantique, à la douloureuse mémoire de l'esclavage, une question sensible pour la monarchie britannique. La famille royale britannique a été invitée ...
Lire la suite
Donald Trump a annoncé vendredi un durcissement des sanctions contre Cuba, où un défilé a été organisé à l'occasion du 1er-Mai pour "défendre la patrie" et dénoncer les menaces d'agression militaire américaine. Le président américain estime que l'île communiste, ...
Lire la suite
Donald Trump a dit vendredi n'être "pas satisfait" d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix avec les Etats-Unis, renouvelant sa menace de "pulvériser" la République islamique en cas d'échec de la diplomatie. Plus tôt, l'agence officielle ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer