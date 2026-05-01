information fournie par Reuters • 01/05/2026 à 22:34

MÉDIAS-Le nouveau directeur général de Disney envisage de lancer une super-application pour les billets de parcs d'attractions, les films et bien plus encore – Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2s4352fs

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude