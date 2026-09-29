MÉDIAS-Le directeur mondial du pôle de conseil aux entreprises de JPMorgan quitte ses fonctions dans le cadre d'un remaniement - Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
par Claude Chendjou La plupart des Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et Wall Street était également dans le rouge à la mi-séance dans une session indécise alors que les rendements obligataires américains se sont retournés à la hausse en fin de matinée ...
Lire la suite
Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a prononcé mardi un plaidoyer vibrant pour un réengagement de l'Etat dans de nombreux services essentiels, comme l'eau et l'énergie, et a promis de s'atteler à une vaste réforme du système social et des retraites. ...
Lire la suite
Mardi, le FTSE 100 de Londres a glissé à son plus bas niveau depuis deux semaines, plombé par les valeurs énergétiques de premier plan alors que les cours du pétrole reculaient, tandis que British American Tobacco a chuté après avoir publié des prévisions pessimistes. ...
Lire la suite
Un élève armé d'un couteau a tué une enseignante et en a blessé une autre ainsi qu'une élève lors d'une attaque survenue dans une école en Slovaquie, ont annoncé les autorités. L'attaque s'est produite vers 07H00 GMT dans le village de Staskov, près de la frontière ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer