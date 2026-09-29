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MÉDIAS-Le directeur mondial du pôle de conseil aux entreprises de JPMorgan quitte ses fonctions dans le cadre d'un remaniement - Bloomberg News
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 17:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2ux6j2b2

-- Remarque: Reuters n’a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

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