information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 18:16

MÉDIAS-Le directeur général de Microsoft Xbox remanie son équipe de direction face à la chute des ventes - CNBC

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