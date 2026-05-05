MÉDIAS-Le directeur général de Microsoft Xbox remanie son équipe de direction face à la chute des ventes - CNBC

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information fournie par Boursorama avec AFP•05.05.2026•19:38•
La banque italienne Banco BPM a publié mardi un bénéfice net de 480 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 6,1% sur un an mais supérieur aux attentes. Le consensus des analystes réuni par Factset le voyait à 449 millions. Ce repli est dû essentiellement ...
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Des bombardements russes ont fait au moins 18 morts en plein jour mardi en Ukraine, le président Zelensky dénonçant le "cynisme absolu" de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945. Selon des bilans provisoires, ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•05.05.2026•19:31•
Ferrari a anticipé des livraisons ailleurs dans le monde pour ne pas être "affecté" par la guerre au Moyen-Orient, a indiqué le constructeur italien mardi. "Le total des livraisons n’a pas été affecté par la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient, Ferrari ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux troisième et quatrième paragraphes, ainsi que les préoccupations ...
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