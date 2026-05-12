information fournie par Reuters • 12/05/2026 à 11:08

MÉDIAS-La course d'Amazon pour « pérenniser » ses centres de données d'IA face aux nouvelles technologies très gourmandes en énergie - Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2d2cx28d

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude