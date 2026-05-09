MÉDIAS-La Bourse de New York va ouvrir un club privé à Wall Street - FT

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information fournie par AFP Video•09.05.2026•12:51•
Donald Trump a annoncé vendredi depuis Washington avoir obtenu une trêve de trois jours, du 9 au 11 mai, entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que ces deux pays en profiteront pour échanger chacun 1.000 prisonniers.
Le premier ministre britannique Keir Starmer prépare sa riposte après la défaite des travaillistes aux élections locales de jeudi en Grande-Bretagne, déterminé à rester à Downing Street malgré les appels croissants samedi à son départ dans son propre camp. Le chef ...
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information fournie par AFP Video•09.05.2026•12:25•
Le Premier ministre britannique Keir Starmer rencontre des personnalités de premier plan du Parti travailliste, notamment l'ancienne vice-présidente du parti Harriet Harman et l'ancien Premier ministre Gordon Brown, au 10 Downing Street, après la défaite historique ...
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information fournie par AFP Video•09.05.2026•12:25•
Aux manettes d'une télécommande ou sur le banc d'essai pour des tests de portance, onze élèves en bac professionnel Ciel (Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique) option dronautique inaugurent à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) une formation scolaire ...
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