MÉDIAS-Ken Griffin, fondateur de Citadel, devrait empocher environ 300 millions de dollars lors de l'introduction en bourse de X-Energy - WSJ

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information fournie par Boursorama avec Media Services•24.04.2026•16:17•
Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, annonçant au passage des accords en matière de lutte anti-drones, dont Kiev est passé maître au fil des années de guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky a annoncé être arrivé vendredi 24 ...
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