information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 16:48

MÉDIAS-Ken Griffin, fondateur de Citadel, devrait empocher environ 300 millions de dollars lors de l'introduction en bourse de X-Energy - WSJ

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