information fournie par Reuters • 03/05/2026 à 06:24

MÉDIAS-Des start-ups contestent Apple au sujet des restrictions imposées aux applications de « vibe coding » basées sur l'IA - FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2m8zdbz3

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude