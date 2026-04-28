information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 06:08

MÉDIAS-D'anciens collaborateurs du family office Milken lèvent 4 milliards de dollars pour tirer parti des bouleversements sur les marchés de capitaux privés - FT

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