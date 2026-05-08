information fournie par Reuters • 08/05/2026 à 04:37

MÉDIAS-Citi mise sur les fonds spéculatifs et le capital-investissement pour stimuler la croissance de ses activités de change - Bloomberg News

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