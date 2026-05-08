MÉDIAS-Citi mise sur les fonds spéculatifs et le capital-investissement pour stimuler la croissance de ses activités de change - Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les autorités vénézuéliennes ont reconnu jeudi la mort en détention d’un prisonnier politique et ordonné l’exhumation de son corps, près de neuf mois après son décès dont sa mère n'avait pas été informée. Il s'agit de la première affaire dans laquelle les autorités ...
Lire la suite
Donald Trump a maintenu jeudi que le cessez-le-feu tenait toujours, alors que Téhéran accuse Washington de l'avoir violé et que les hostilités reprennent dans le Golfe. Les Etats-Unis ont dit avoir "ciblé des installations militaires iraniennes" jeudi après que ...
Lire la suite
information fournie par Libertify•08.05.2026•05:00•
Au programme ce matin : Getlink, Solvay, Technip Energies, Tesla, Trigano. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ...
Lire la suite
Le maire de Moscou a annoncé vendredi la destruction de drones depuis l'entrée en vigueur à minuit d'une trêve de deux jours décrétée unilatéralement par la Russie pour les commémorations du 9-Mai, auxquelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky dissuade les ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer