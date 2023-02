Médias : ces champions qui arrivent à capter le public

Si les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+ font désormais appel à la publicité pour diversifier leurs revenus, ils se voient de plus en plus concurrencer par les réseaux sociaux, en particulier chez les jeunes générations. (© Freepik)

TF1, Netflix, Facebook, Tiktok et consorts cherchent tous à gagner la guerre de l'attention. Une concurrence féroce entre géants audiovisuels qui fait des dégâts en Bourse.

L’attention vaut de l’or au XXIe siècle. Même si la notion de «temps de cerveau disponible» n’est pas inédite, elle atteint une dimension nouvelle avec la montée en puissance du numérique. Pour toutes les sociétés du divertissement (télévision, radio, réseaux sociaux, etc.), capter une part croissante de notre attention est devenu un enjeu primordial. Mais certains sont bien mieux armés que d’autres.

À ce petit jeu, la «télévision linéaire», qui désigne «le fait de regarder la télévision en direct», reste toujours un acteur majeur. Mais la part de temps d’attention s’érode inexorablement. Certes, les grands rendez-vous télévisuels font encore le plein de téléspectateurs, à l’image des chiffres d’audience record de la dernière Coupe du monde de football au Qatar. Mais, en réalité, les Français sont de moins en moins fidèles.

Selon Médiamétrie, les individus âgés de 4 ans et plus passent en moyenne 3h26 par jour devant leur poste de télévision. Une durée qui a reculé de 15 minutes en un an. Globalement, le temps consacré à la télévision a diminué de 10,2% depuis 2018. Pire, en dix ans, la fameuse «ménagère de moins de 50 ans» y consacre un tiers de son temps en moins. Une tendance qui risque de s’accélérer.

Un analyste d’Oddo BHF estime qu’une baisse moyenne de 4% de la durée d’écoute de la télévision est envisageable en Europe jusqu'en