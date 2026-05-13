MÉDIAS-Airbus et Blackstone participent à un tour de table de 600 millions d'euros pour Quantum Systems - Bloomberg News

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information fournie par Boursorama avec Media Services•13.05.2026•17:11•
Ce coup de pouce vient compléter les différents dispositifs déjà en pouce. Pour les aider à faire face à la hausse du prix de carburants, les taxis vont recevoir de l'Etat une avance de trésorerie correspondant à une fraction de la taxe sur les carburants, ont ...
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Le tribunal administratif de Nancy a confirmé mercredi la tenue, à partir de lundi et jusqu'au 2 juillet, de l'enquête publique sur le projet Cigéo d'enfouissement à grande profondeur des déchets radioactifs les plus dangereux, à Bure à la lisière de la Meuse et ...
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Le parquet général a requis mercredi sept années de prison contre Nicolas Sarkozy au procès libyen en appel, faisant planer au-dessus de l'ex-président de la République l'épée de Damoclès d'un infamant retour en détention. Avec ce procès qui approche de son terme ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•13.05.2026•16:59•
Les autorités espèrent néanmoins que cette situation ne soit que "transitoire", avant la mise en place d'un droit de douane européen harmonisé d'ici juillet. Le rendement de la taxe de deux euros sur les petits colis, mise en place en mars en France mais contournée ...
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