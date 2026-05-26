Median Technologies va présenter de nouvelles solutions d'IA en oncologie lors de l'ASCO

La medtech française participera au plus grand congrès mondial d'oncologie à Chicago. À cette occasion, la société présentera ses services d'imagerie par intelligence artificielle et dévoilera deux nouvelles solutions stratégiques pour les essais cliniques.

Le spécialiste dans l'analyse d'images médicales par intelligence artificielle (IA), a annoncé sa participation à la conférence annuelle de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), qui se tiendra à Chicago du 29 mai au 2 juin prochains.

Réunissant plus de 35 000 spécialistes mondiaux, ce rendez-vous constitue la vitrine absolue de l'innovation contre le cancer, où se croisent communautés médicales, chercheurs et géants de l'industrie biopharmaceutique.

Deux nouvelles solutions d'imagerie dévoilées

Sur place, l'équipe iCRO de Median mettra en avant ses services phares d'imagerie centralisés par IA. Mais le catalyseur de cette édition réside dans l'organisation de deux sessions de présentation exclusives, menées par le Dr Antoine Iannessi, vice-président des affaires médicales iCRO.

La société présentera ainsi deux nouvelles solutions d'analyse à fort potentiel pour la recherche clinique : l'imagerie appliquée aux radiopharmaceutiques, une technologie visant à libérer le potentiel des essais cliniques dans ce segment en pleine expansion. L'autre nouvelle solution présentée concerne l'évaluation de la cachexie (état de dénutrition et d'affaiblissement extrême) via la composition corporelle, une avancée logicielle critique pour mieux mesurer la perte de masse musculaire chez les patients atteints de cancer au cours des essais.

Une vitrine commerciale de premier plan

Pour les observateurs financiers, cette forte présence à l'ASCO souligne la stratégie commerciale agressive de Median. Au-delà de son produit phare eyonis (dédié au diagnostic précoce), sa division iCRO s'impose comme un partenaire incontournable des laboratoires biopharmaceutiques pour optimiser la lecture et l'efficacité des essais cliniques en oncologie. Ces annonces de nouvelles solutions ciblées pourraient soutenir la dynamique de la Société sur le marché nord-américain.