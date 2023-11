Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 27 novembre 2023 – 17h45 min CET



Median Technologies sélectionnée pour être accompagnée dans le cadre du dispositif ETIncelles du gouvernement français



• Median Technologies fait partie de la première promotion de 50 entreprises sélectionnées pour intégrer le dispositif gouvernemental ETIncelles.

• A l’horizon 2027, le dispositif ETIncelles vise à transformer 500 PME françaises à fort potentiel de croissance en ETI leaders sur leur marché.

• Le lancement officiel du dispositif ETIncelles par le Président de la République a eu lieu le 21 novembre à l’Elysée.



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) est fière d’avoir été sélectionnée pour intégrer le dispositif ETIncelles, une initiative du Président de la République Française, qui a pour ambition d’accompagner à l’horizon 2027 500 PME (Petites et Moyennes Entreprises) à fort potentiel de croissance vers leur transformation en ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Le dispositif ETIncelles permet d’identifier pour ces PME les freins, notamment administratifs, à leur croissance afin de mieux les lever et agir comme un catalyseur pour leur développement et leur conversion en ETI.