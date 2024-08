Median Technologies: résultats positifs pour son outil d'IA contre le cancer du poumon

(AOF) - Median Technologies annonce qu’eyonis LCS (Lung Cancer Screening), son logiciel dispositif médical propriétaire basée sur les technologies de l’intelligence artificielle et du machine learning pour le dépistage du cancer du poumon, a atteint tous les critères d’évaluation primaire et secondaires dans l’étude Reality, la première des deux études pivots requises pour l’obtention des autorisations de mise sur le marché aux Etats Unis et en Europe. Le logiciel dispositif médical eyonis LCS est conçu pour améliorer la détection et la précision diagnostique des scanners à faible dose.

"Nous pensons que l'utilisation à grande échelle du scanner faible dose avec notre logiciel dispositif médical eyonis LCS va permettre de grandement améliorer la détection précoce du cancer du poumon pour les patients et réduire ainsi de façon très conséquente la mortalité de ce cancer", souligne Fredrik Brag, directeur général de Median Technologies.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.