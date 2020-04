Median Technologies reçoit un versement de 15 M€ au titre de la première tranche du prêt accordé par la Banque européenne d'investissement



o Le versement renforce la visibilité financière de la société.

o Il va permettre l'accélération du programme d'investissement de la plateforme d'imagerie iBiopsy® développée par Median Technologies.

o La société donne les perspectives concernant le programme iBiopsy® pour l'année 2020.





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® annonce aujourd'hui avoir reçu le versement d'un montant de 15 millions d'euros au titre de la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 18 Décembre 2019.



L'accord financier permet à la société d'emprunter jusqu'à 35 millions d'euros. Les deuxième et troisième tranches, chacune d'un montant de 10 millions d'euros, pourront être tirées à la discrétion de Median Technologies, sous réserve de l'atteinte d'un ensemble de critères de performance opérationnels et financiers convenus avec la BEI.



Ce type de financement, accordé par la BEI, et bénéficiant d'une garantie de la Commission européenne dans le cadre du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (dit « Plan Juncker »), vise à soutenir des projets de recherche et d'innovation développés par des entreprises à fort potentiel de croissance.