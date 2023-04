Median Technologies publie ses résultats annuels 2022 et son niveau d’activité pour le premier trimestre 2023





• Poursuite de la croissance à deux chiffres de la Société en 2022 : chiffre d’affaires en hausse de 16% par rapport à 2021 (23.7 m€ vs 20.5 m€).

• Chiffre d’affaires de 5,6 m€ et carnet de commandes à 62 m€ au 1er trimestre 2023.

• Trésorerie et équivalents de trésorerie à 13,1 m€ au 31 mars 2023.

• Horizon de financement de la société confirmé à décembre 2023.

• Discussions avancées avec des actionnaires historiques et partenaires financiers pour investir dans la croissance à venir de la société.

• Amélioration continue de iBiopsy® et confirmation du lancement des études pivots au T2 2023 pour autorisation de mise sur le marché américain attendue au premier semestre 2024.





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) dont le Conseil d’Administration s’est réuni le 19 avril 2023 pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022, communique ce jour le détail de ses résultats financiers annuels 2022 ainsi que son niveau d’activité du premier trimestre 2023 (non audité).