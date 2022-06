Median Technologies présentera un abstract à la conférence annuelle de l’ASCO, du 3 au 7 juin au McCormick Place, Chicago





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui que la société présentera un abstract à la conférence annuelle de l’ASCO qui aura lieu du 3 au 7 Juin au McCormick Place, à Chicago (date de l’exposition industrielle : du 4 au 6 juin).



Informations sur la session :

Abstract # / Poster # - The adjudication rates between readers in Blinded Independent Central Review (BICR) of advanced esophageal cancer trials with or without immune checkpoint initiators as first-line therapy

Session : Gastrointestinal Cancer, Gastroesophageal, Pancreatic and Hepatobiliary

Date : Samedi 4 juin

Heure : 8h00 – 11h00 CDT

Place: McCormick Place South, Hall A, Poster Board 27