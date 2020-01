Median Technologies présente ses résultats annuels non audités pour l'exercice 2019



o Chiffre d'affaires de 9 M€ au 31 décembre 2019, en augmentation de 41% par rapport au chiffre d'affaires 2018

o Carnet de commandes de 38,3 M€, + 24,8% par rapport au carnet de commandes au 30 juin 2019 et + 61,6% sur un an

o Trésorerie et équivalents de trésorerie à 7,6 M€





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company® annonce aujourd'hui ses résultats annuels préliminaires non audités pour l'exercice 2019. Les performances de la société en 2019 ont permis de valider pleinement les orientations stratégiques prises en 2018.



En 2019, Median a intensifié ses activités de Recherche et Développement autour de sa plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy®. Basée sur les technologies les plus avancées d'IA et sur la science des données, iBiopsy® va permettre, à partir de biomarqueurs non invasifs d'imagerie, d'identifier de façon totalement innovante les signatures spécifiques de certaines maladies chroniques -dont les cancers- pour leur détection précoce, la quantification de leur sévérité et leur suivi. La présentation du prototype de la plateforme a suscité un fort intérêt lors de la conférence annuelle du RSNA (Radiological Society of North America) qui s'est tenue à Chicago en décembre 2019 et a permis de démontrer le potentiel de la technologie développée.