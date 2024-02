Median Technologies participera et présentera à l’ECR (European Congress of Radiology) du 28 février au 3 mars 2024 à Vienne (Autriche)





• Deux présentations aux sessions industrielles AI Theater/AI lightning talks,

• Poster scientifique : “Developing a novel computer-aided diagnostic technique based on deep learning and CT images for early HCC diagnosis”,

• L’équipe Median sera présente sur le stand #AI-17, AI Exhibition, Hall Expo-X1, pour présenter les derniers développements d’eyonis™ ainsi que son offre de services basés sur l’Intelligence Artificielle pour l’imagerie des essais cliniques.





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME) annonce que la Société participera et fera des présentations à l’ECR (European Congress of Radiology) qui se tient cette année du 28 février au 3 mars à Vienne (Autriche). L’ECR est le plus grand congrès européen de radiologie.