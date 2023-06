Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 1er juin 2023– 17h45 min CEST





Median Technologies participera à la conférence annuelle de l’ASCO, du 2 au 6 juin 2023 à Chicago (McCormick Place), USA





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui que la société participera à la conférence annuelle de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra du 2 au 6 juin 2023 à Chicago (McCormick Place), USA. Les équipes iCRO et iBiopsy® , ainsi que l’équipe clinique de Median seront représentées et accueilleront les participants sur le stand 2050, South Building, Hall A, du 3 au 5 juin (dates de l’exposition industrielle) de 9h à 17h.



Deux abstracts soumis par Median Technologies ont été sélectionnés pour des publications en ligne :