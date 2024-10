Median Technologies organise une webconférence avec des leaders d’opinion sur le rôle de l’Intelligence Artificielle dans le dépistage du cancer du poumon



La webconférence se concentrera sur les résultats de l’étude REALITY du logiciel dispositif médical eyonis™ LCS (Lung Cancer Screening) et aura lieu le 7 novembre 2024 à 13h30 min CET

Sophia Antipolis, France - Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « la Société »), développeur d’eyonis™, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et fournisseur mondial majeur d’analyses d’images médicales basées sur l’IA et de services d’imagerie en oncologie pour l’industrie pharmaceutique, annonce aujourd’hui que la Société organisera le 7 novembre prochain à 13h30 min CET une webconférence faisant intervenir des leaders d’opinion pour discuter des résultats de l’étude REALITY eyonis™ LCS pour le diagnostic précoce du cancer du poumon.



Deux pneumologues américains mondialement connus, le Professeur Anil Vachani (Hospital of the University of Pennsylvania) et le Professeur Javier Zulueta (Icahn School of Medicine, Mount Sinai) échangeront autour des données de l’étude REALITY et partageront leurs avis sur l’impact que pourrait avoir eyonis™ LCS dans le diagnostic précoce du cancer du poumon.